“Cuidado com o que desejas”. Musk quebra silêncio após sondagem para sair do Twitter

Depois de conhecer os resultados da sondagem em que utilizadores do Twitter votaram para o retirar da liderança da rede social, Elon Musk reagiu com ironia e avisou que apenas subscritores do Twitter Blue poderão votar nas próximas sondagens relacionadas com políticas da empresa.

“Como diz o ditado: tem cuidado com o que desejas, pois pode bem acontecer”, escreveu Musk mais de 12 horas depois de a votação ter terminado, numa sondagem em que o dono da rede social perguntava: “Devo abandonar a liderança do Twitter?”