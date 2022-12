Conheça as novas notas com o rosto do rei Carlos III

As novas notas que exibem o rosto do monarca de um dos lados vão entrar em circulação em meados de 2024. Quando entrarem em circulação, as antigas notas com a imagem de Isabel II continuarão a ser aceites.

O Banco de Inglaterra tinha prometido e cumpriu ao divulgar, esta semana, as imagens das notas de 5, 10 20 e 50 com o rosto do rei Carlos III.

De acordo com a orientação da família real para “minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca”, a imagem de Isabel II só sairá de circulação quando as notas forem “usadas ou danificadas”, disse o banco.

As novas notas com a imagem do Rei Carlos III vão assim, quando entrarem em circulação, “substituir as notas bancárias gastas e atender a qualquer aumento geral na procura por notas bancárias”. Uma transição semelhante ocorrerá com as moedas britânicas com a Rainha.

Atualmente existem quase 30 mil milhões de moedas com o rosto da Ranha Isabel II e mais de quatro mil milhões de notas que devem ser substituídas com a ascensão do novo monarca.

“Isso significa que a cunhagem do Rei Carlos III e da Rainha Isabel II co-circulará no Reino Unido por muitos anos”, disse Anne Jessopp, chefe executiva da Casa da Moeda Real.