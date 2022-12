UE chega a acordo para um teto máximo no preço do gás

Os 27 ministros da Energia chegaram esta segunda-feira a acordo para um teto máximo do preço do gás na União Europeia.

A medida foi anunciada pelo representante da presidência checa do Conselho Europeu, no Twitter. "Conseguimos chegar a um acordo muito importante sobre o teto do preço do gás. A Europa terá assim um pacote de medidas que a ajudará a preparar-se para o próximo inverno e a proteger os cidadãos e as empresas das oscilações extremas de preços", escreveu Jozef Sikela.

A partir de fevereiro, o mecanismo de correção de preços é acionado quando se ultrapassarem os 180 euros por Megawatt/hora, durante três dias úteis consecutivos. Atualmente, o índice está nos 115 euros por MW/h.