ONU. Guterres convoca cimeira do clima “ambiciosa” para 2023

No dia em que foi alcançado um acordo global para a biodiversidade, o secretário-geral das Nações Unidas (ONU) anuncia a convocação de uma nova Cimeira Climática “ambiciosa” para 2023.

No balanço de 2022 que efetuou esta segunda-feira, António Guterres voltou a apelar aos líderes de governos, de empresas, e da própria sociedade civil para que tomem novas medidas que sejam credíveis.

“Vou convocar uma ambiciosa Cimeira Climática para setembro de 2023”, anunciou.

“Convido todos os líderes a participar. O convite é aberto, mas há um preço de entrada a pagar. E esse preço não é negociável”, sublinhou Guterres, revelando os objetivos que propõe.

“Devem ser apresentadas novas ações credíveis e sérias e novas soluções para responder à urgência da crise climática”, declarou.

Depois de quatro anos de conversações e de quase duas semanas de negociações, os Estados-membros da COP15 aprovaram na última madrugada um histórico acordo de proteção da biodiversidade global.

O acordo, que foi fechado no penúltimo dia da cimeira dedicada ao tema em Montreal, no Canadá, prevê garantias de proteção de pelo menos 30% da terra e água do planeta até 2030, com centenas de milhares de milhões direcionados para a conservação de locais e espécies selvagens.

Atualmente, apenas 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas consideradas importantes para a manutenção da biodiversidade estão protegidas. Desde 1970, a biodiversidade no planeta Terra sofreu um declínio de quase 70%.

O acordo hoje alcançado prevê que se aumente para 200 mil milhões de dólares o total de fundos a aplicar na proteção da biodiversidade até 2030, prevendo a possibilidade de virem a serem investidos outros 500 mil milhões ao longo dos próximos anos.

Como parte do plano de financiamento, os países signatários preveem aumentar para pelo menos 20 mil milhões de dólares o valor anual destinado a países pobres até 2025 para garantir a proteção da biodiversidade nos seus territórios — cerca do dobro do que é atualmente atribuído. Esse valor poderá ascender aos 30 mil milhões de dólares até 2030.