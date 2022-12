Maioria decidiu: Elon Musk deve abandonar liderança do Twitter

Esta não é a primeira vez que Musk cria sondagens no Twitter para tomar decisões quanto à gestão da rede social, que adquiriu este ano por mais de 40 mil milhões de dólares.

Nas últimas semanas, o empresário lançou sondagens para restabelecer as contas suspensas de jornalistas e para restabelecer a conta do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A sondagem surge também no seguimento do anúncio, por parte do Twitter, de que os utilizadores vão deixar de poder publicar hiperligações de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram, isto depois de Musk ter suspendido contas de jornalistas que têm feito a cobertura da sua gestão do Twitter.

Musk assumiu o controlo do Twitter no final de outubro, num acordo de 44 mil milhões de dólares (cerca de 43,6 mil milhões de euros) anunciado em abril.