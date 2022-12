Cyril Ramaphosa reeleito líder do ANC na África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC) reelegeu Cyril Ramaphosa, que é também o Presidente da República, para um segundo mandato na liderança do partido no poder na África do Sul, foi anunciado esta segunda-feira.

Ramaphosa foi eleito com uma diferença de 579 votos, derrotando na corrida à liderança do partido no poder o ex-ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

A reeleição na liderança do ANC permitirá a Ramaphosa recandidatar-se à presidência da África do Sul, num plebiscito marcado para 2024.