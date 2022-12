COP15 alcança acordo histórico global de proteção da biodiversidade até 2030

Depois de quatro anos de conversações e de quase duas semanas de negociações, os Estados-membros da COP15 aprovaram esta segunda-feira um histórico acordo de proteção da biodiverisade global.

O acordo, fechado no penúltimo dia da cimeira dedicada ao tema em Montreal, no Canadá, prevê garantias de proteção de pelo menos 30% da terra e água do planeta até 2030, com centenas de milhares de milhões direcionados para a conservação de locais e espécies selvagens.

O anúncio foi feito esta manhã pela China, que preside à conferência da ONU, apesar da oposição da República Democrática do Congo.



Atualmente, apenas 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas consideradas importantes para a manutenção da biodiversidade estão protegidas. Desde 1970, a biodiversidade no planeta Terra sofreu um declínio de quase 70%.

O acordo hoje alcançado prevê que se aumente para 200 mil milhões de dólares o total de fundos a aplicar na proteção da biodiversidade até 2030, prevendo a possibilidade de virem a serem investidos outros 500 mil milhões ao longo dos próximos anos.

Como parte do plano de financiamento, os países signatários preveem aumentar para pelo menos 20 mil milhões de dólares o valor anual destinado a países pobres até 2025 para garantir a proteção da biodiversidade nos seus territórios — cerca do dobro do que é atualmente atribuído. Esse valor poderá ascender aos 30 mil milhões de dólares até 2030.

"Nunca houve um objetivo de conservação global a esta escala", disse aos jornalistas Brian O'Donnell, diretor do grupo de conservação Campanha pela Natureza, logo após o anúncio. "Isto cria uma hipótese de salvaguardarmos a biodiversidade e impedirmos o seu colapso. De acordo com os cientistas, está agora ao nosso alcance fazer a diferença na biodiversidade."