Biodiversidade. Portugal tem "dificuldade acrescida" mas vai cumprir metas do acordo "histórico"

O Governo português congratula-se com o acordo de proteção da biodiversidade global alcançado na COP15 na madrugada desta segunda-feira, no Canadá.

Em declarações à Renascença, o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, que representou Portugal na cimeira, diz que é um acordo “histórico” e, embora reconheça a existência de dificuldades, assegura que Portugal está comprometido com as suas metas.

“O nosso território marítimo é 18 vezes mais que o nosso território terrestre e realmente a dificuldade é maior, sobretudo porque é preciso investigar, é preciso saber onde estão esses valores a preservar, onde está essa biodiversidade e isso exige um trabalho muito próximo entre todas as instituições de Ensino Superior, as nossas regiões autónomas, que têm feito um trabalho importante nestas áreas, e nós temos essa meta dos 30%”, indica João Paulo Catarino.

Depois de quatro anos de conversações e de quase duas semanas de negociações, os Estados-membros da COP15 fecharam o acordo, precisamente no penúltimo dia da cimeira dedicada ao tema em Montreal, no Canadá, e que prevê garantias de proteção de pelo menos 30% da terra e água do planeta até 2030, com centenas de milhares de milhões direcionados para a conservação de locais e espécies selvagens.