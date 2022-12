Peru. Subiu para 23 o número de mortos desde o início dos protestos

Um dia antes, o governante criticou o Executivo e o Congresso por tomarem medidas para acabar com a crise política e social que já dura uma semana no país.

"Informa-se que, apesar de todos os esforços do pessoal de saúde e dos médicos do Hospital Regional de Ayacucho, um dos feridos morreu nas primeiras horas de hoje", disse o governador da província, Carlos Rua.

A atualização foi feita pelas autoridades peruanas na madrugada deste domingo, depois de a Direção Regional de Saúde da Província de Lima (Diresa) ter confirmado a morte de mais uma pessoa na sequência de confrontos entre as forças armadas e manifestantes que tentavam tomar o terminal do aeroporto de Ayacucho.

Pelo menos 23 pessoas já morreram no Peru desde o início da contestação social motivada pela detenção do ex-Presidente Pedro Castillo.

Nesse sentido, ele disse ter entregado um caderno de reivindicações à Presidente Dina Boluarte para travar os acontecimentos na região.

"Vemos que há muita passividade no Congresso, não há reação do Executivo. Isso está cada vez mais perigoso. Não podemos ter mais tempo para tomar decisões e buscar a pacificação nas regiões do país. Nesse sentido, ontem conversei pessoalmente com a dona Boluarte e disse-lhe que a minha cidade está a sangrar e não é possível que eu como presidente permita isso”, disse.

O governador de Ayacucho criticou o que diz ser a indiferença nas decisões de vários ministros face à morte de oito pessoas na sua cidade.

"Noutras ocasiões, os ministros teriam renunciado imediatamente, porque agora vemos que quando alguém morre um Ayacucho, infelizmente de Lima eles olham com indiferença. Acredito que os peruanos têm os mesmos direitos. Nesse sentido, como governador, expresso a minha preocupação. Hoje vemos como o governo nacional, o Congresso, não resolvem esta crise que o país vive e vamos ter mais mortes", concluiu o governador.