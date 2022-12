Jovens portugueses retidos no Peru já fizeram "check-in" para o voo de regresso

Um outro grupo de jovens recém-licenciados em Medicina que tinha feito uma viagem para o Peru está em Cusco e espera também regressar na segunda-feira a Lisboa, no voo com escala em Madrid, mas igualmente sem certezas da sua realização.

Em declarações à Lusa, Francisco Rodrigo dos Santos, um dos jovens retidos no Peru, explicou que o seu grupo, de quatro pessoas, já conseguiu "check-in" para um voo de segunda-feira, mas permanece na incerteza da realização da viagem, já que as autoridades de transportes peruanas anunciaram a realização de viagens para sábado e domingo, mas nada disseram sobre o dia seguinte.

Os sete jovens portugueses retidos no Peru já conseguiram fazer o "check-in" para o voo de regresso na segunda-feira, mas ainda não têm nenhuma garantia de que se realize, enquanto denunciam alguma inoperância do Governo português.

Francisco mostrou-se preocupado com as "precárias (...)

"Há seis ou sete dias que estão em contacto direto connosco, mas nunca houve até agora uma única medida concreta para resolver o problema. Nem uma", desabafou Francisco Rodrigo dos Santos, queixando-se que da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português apenas têm ouvido "palavras politicamente corretas".

Também Paula Casimiro, mãe de Joana Dias, uma das jovens que se encontra em Cusco, confirmou à Lusa que a Embaixada portuguesa no Peru tem acompanhado a situação, mas acrescentou que se tem limitado a saber se os jovens estão em segurança.

"Não se trata da ação concertada que têm tentado fazer passar nos meios de comunicação social. Ainda assim, têm mostrado interesse na situação dos jovens", reconheceu Paula Casimiro, mostrando-se aliviada por a filha já ter conseguido comprar o voo de regresso, depois de uma travessia desde Machu Picchu até Cusco.

Contactado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros remeteu para as informações transmitidas nos últimos dias, dando conta do acompanhamento próximo dos cerca de 40 portugueses que se encontram retidos no Peru, incluindo os dois grupos de jovens recém-licenciados.

"O MNE tem conhecimento de 40 cidadãos portugueses, que se encontram nas regiões de Cusco, Arequipa e Aguas Calientes (Machu Picchu), retidos devido ao encerramento dos aeroportos e da circulação rodo e ferroviária", disse o Ministério, na sexta-feira, garantindo que "todos os cidadãos assinalados se encontram em segurança" e em contacto permanente com as autoridades.

As esperanças dos dois grupos de jovens portugueses é que a situação política no Peru estabilize, para que as Forças Armadas garantam a atividade nos aeroportos, em particular no aeroporto internacional de Lima, a partir do qual têm marcadas viagens, via Madrid, de regresso a Portugal.

Francisco Rodrigo dos Santos diz que o seu grupo tem feito algumas viagens desde o hotel até ao aeroporto de Arequipa, para se assegurar de que as vias estão transitáveis.