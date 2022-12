Eva Kaili votou liberalização de vistos com Qatar numa comissão a que não pertencia

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, detida por suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar, votou a favor da liberalização de vistos para cidadãos daquele país numa comissão parlamentar da qual não era membro, segundo avançam vários órgãos da imprensa internacional.

Em 1 de dezembro, antes da divulgação pública do escândalo já conhecido como 'Qatargate', o Comité de Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu (PE) votou a liberalização dos vistos para cidadãos deste país do golfo Pérsico.

Citadas pela agência noticiosa espanhola EFE, fontes do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas (S&D) - ao qual pertencia a eurodeputada grega -, afirmaram que Eva Kaili, afastada do cargo de vice-presidente do PE após as revelações sobre o alegado esquema de subornos, votou a favor da liberalização de vistos para cidadãos do Qatar naquela comissão parlamentar à qual não pertencia.

Na ocasião, Kaili "não era membro, nem suplente daquela comissão parlamentar", mas o documento sobre o resultado da votação, que pode ser consultado no 'site' do PE, mostra que a política grega "votou a favor da liberalização dos vistos", indicaram as mesmas fontes.

As fontes referiram ainda que Kaili compareceu na comissão parlamentar no dia da votação "sem aviso prévio" e "sem constar da lista de deputados" que iriam votar a liberalização dos vistos a 1 de dezembro.

Citadas pela EFE, as fontes, que não são identificadas, reconheceram que se tratou de um comportamento "altamente invulgar e irregular".

"Além disso, sentou-se num lugar no fundo da sala e não se sentou onde estava a delegação do S&D", apontaram as fontes.