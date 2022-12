Coreia do Norte faz novo ensaio com míssil balístico

A Coreia do Norte disparou um "míssil balístico não identificado" este domingo, segundo avançam as forças armadas sul-coreanas.

Este disparo acontece dias depois de Pyongyang ter anunciado o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado" no mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O míssil foi lançado logo depois de Pyongyang ter testado um "motor de combustível sólido de alto impulso" que, segundo os órgãos de informação oficiais da Coreia do Norte, pode ser um passo decisivo para a criação de um novo tipo de arma estratégica.

Apesar das sanções internacionais severas a que está sujeito, o regime de Pyongyang desenvolveu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês).

Todos os ICBM conhecidos até agora usam combustível líquido e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados.

No início deste ano, o líder norte-coreano expressou o desejo de a Coreia do Norte vir a ter a força nuclear mais poderosa do mundo.

Embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, vários analistas dizem não ser, ainda, claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um míssil de combustível sólido.

A Coreia do Norte realizou um número sem precedentes de testes de armas este ano, incluindo o disparo de seu ICBM mais avançado.

Washington e Seul entendem que o regime de Kim Jong Un estará a preparar o sétimo teste nuclear da história do país.