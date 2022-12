Rússia. Novas sanções agravam problemas sociais e económicos da UE

A Rússia defendeu este sábado que o nono pacote de sanções contra Moscovo, aprovado esta semana pela União Europeia (UE), apenas irá agravar os problemas económicos dos 27 países da comunidade.

"O pacote atual terá o mesmo efeito dos anteriores: um agravamento dos problemas sociais e económicos na própria União Europeia", disse María Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em comunicado.

A diplomacia russa alega que a UE "não consegue sair deste círculo vicioso", lembrando a "futilidade" da política antirrussa, e avisando que os 27 países vão deparar-se com um "défice energético sem precedentes".

"As consequências dolorosas da política antirrussa da UE vão aumentar, e não sem a colaboração dos EUA, que participa como o principal beneficiário da crise de segurança no continente europeu e do colapso das relações económicas e comerciais entre a UE e a Rússia", explicou Zakharova, no comunicado.

Para a diplomacia russa, as sanções aplicadas a Moscovo causarão "danos significativos" aos países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, que não podem competir por recursos com os países ocidentais.

Por isso, o Governo russo apela de novo à UE para levantar todas as restrições que afetam o fornecimento de cereais, alimentos e fertilizantes ao mercado mundial.