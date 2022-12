Polícia alemã recuperou jóias do roubo de um tesouro que vale mais de 113 milhões de euros

As autoridades alemãs afirmaram no sábado que recuperaram uma parte significativa do tesouro do século XVIII roubado do museu Green Vault, em Dresden, durante um assalto com contornos de filme há mais de três anos.

Os procuradores e polícias, segundo escreve a Euronews, disseram em comunicado que conseguiram recuperar 31 objectosem Berlim durante a noite, incluindo “várias peças que parecem estar completas”.

O material recuperado foi levado para Dresden, a mais de 160 quilómetros de distância, onde a polícia e depois funcionários da autoridade que supervisiona as coleções de arte da cidade planeiam verificar a autenticidade e examinar se estão intactos.

Ainda segundo o Euronews, algumas das peças importantes ainda estão em falta, citando as autoridades loa.

Não foram dados detalhes sobre onde exactamente os objetos foram encontrados e em que circunstâncias.

A descoberta foi precedida por conversas exploratórias entre os procuradores e a defesa de um julgamento que está a decorrer sobre o roubo em que um possível acordo incluiria a devolução do que fora roubado.

Seis homens vão a julgamento em janeiro, acusados do roubo de jóias com um valor segurado total de pelo menos 113,8 milhões de euros.

As autoridades disseram na época que o material roubado incluía uma jóia de diamantes. O tesouro de Augusto, o Forte da Saxônia foi estabelecido em 1723 e contém cerca de quadro mil objetos de ouro, pedras preciosas e outros materiais em exibição no Palácio Real de Dresden.

Os procuradores revelaram que os suspeitos atearam fogo pouco antes do arrombamento para cortar o fornecimento de energia das luzes da rua do lado de fora do museu.Também atearam fogo a um carro numa garagem próxima antes de fugirem para Berlim.