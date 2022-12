Kiev denuncia grande ataque da artilharia russa contra três cidades

As autoridades ucranianas disseram que houve esta madrugada explosões em três cidades, acusando a Rússia de ter lançado um "grande ataque com mísseis" contra centrais elétricas e infraestruturas básicas.

Através das redes sociais, as autoridades referem-se a explosões em Kiev, em Krivoy Rog (centro) e em Kharkiv no nordeste do país.

De acordo com as mesmas fontes, os alarmes sonoros de aviso à população foram acionados.

O autarca de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse através do sistema de mensagens Telegram que a cidade está sem abastecimento de energia elétrica.

Os ataques contra infraestruturas de produção e distribuição de energia fazem parte da nova estratégia militar da Rússia, numa altura em que se regista uma baixa significativa das temperaturas da região.

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou hoje um nono pacote de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas para mais 200 indivíduos e entidades e restrições no acesso das forças russas a drones.



Neste que é o nono pacote de sanções à Rússia e o terceiro negociado pela presidência checa da UE, "deverá ser confirmado amanhã através de procedimento escrito", adianta Praga.