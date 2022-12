Jornalistas que acompanham trabalho de Musk veem as suas contas de Twitter suspensas

Respondendo a um tweet sobre as suspensões de contas, Musk, que se autointitula absolutista na defesa da liberdade de expressão, escreveu que "As mesmas regras de doxxing aplicam-se aos 'jornalistas' e a todos os outros", uma referência às regras do Twitter que proíbem a partilha de informações pessoais.

Entre os jornalistas suspensos do Twitter estão profissionais da CNN Internacional, do "New York Times" e do "Washington Post" que têm acompanhado as atribulações de Musk desde que é patrão do Twitter.

O tweet de Musk referia-se à suspensão da conta “ElonJet” no Twitter esta quarta-feira, uma conta que rastreia o seu jato privado em tempo real utilizando dados disponíveis no domínio público, ou seja, acessíveis a qualquer pessoa.

Musk tinha ameaçado com uma acção legal contra o operador da conta, um jovem na casa dos 20 anos, dizendo que um veículo onde seguia um dos seus filhos teria sido perseguido por um indivíduo não identificado, que teria ameaçado a segurança dos ocupantes, alegadamente por julgar que o patrão da Tesla estaria a bordo.

A Polícia de Los Angeles não confirmou a existência do incidente denunciado por Musk, e disse à comunicação social que não tinha sido apresentada qualquer queixa. Por outro lado, é difícil discernir em que medida uma conta de Twitter que seguia um avião poderia ser responsabilizada por um ataque a um automóvel - tanto mais tendo em conta que a “ElonJet” não publicava qualquer tweet desde o dia 12, e o suposto ataque à viatura do filho de Musk aconteceu no dia 14.

Musk tinha escrito no mês passado que o seu compromisso com a liberdade de expressão se alargava "mesmo para não proibir a conta a seguir ao meu avião, embora isso constitua um risco direto para a segurança pessoal".

Esta quinta-feira, publicou no Twitter que haveria uma suspensão de sete dias para quem partilhasse informações pessoais, seguindo-se uma sondagem pedindo aos utilizadores do Twitter para votarem sobre quando restabelecer as contas.

Media de jornalistas suspensos condenam a atitude da empresa

Entre os relatos jornalísticos suspensos esta quinta-feira estava o do repórter do Washington Post Drew Harwell (@drewharwell), que escreveu na plataforma Mastodon (alternativa ao twitter que tinha escrito recentemente sobre Musk e postado links para "dados disponíveis ao público, legalmente adquiridos".

Sally Buzbee, editora executiva do Post, disse à Reuters que a suspensão de Harwell minou as alegações de Musk de que tencionava gerir o Twitter como uma plataforma dedicada à liberdade de expressão.

Harwell, no entanto, conseguiu falar numa conversa no Twitter com colegas jornalistas no final da noite de quinta-feira, uma conversa em que o próprio Musk se apresentou brevemente.

"Se dox (quem partilha informações pessoal), é suspenso. Fim da história", disse Musk no chat, uma vez que Harwell rejeitou a afirmação de que tinha exposto a localização de Musk em tempo real, dizendo que tinha simplesmente publicado sobre "ElonJet”.

Os relatos do jornalista do The New York Times Ryan Mac , do repórter da CNN Donie O'Sullivan, e do jornalista Mashable Matt Binder também foram suspensos, tal como o do jornalista independente Aaron Rupar.

Ryan Mac publicou recentemente uma série de tópicos do Twitter sobre a suspensão da conta “ElonJet” e entrevistou Jack Sweeney, o operador da conta com 20 anos de idade.

Um porta-voz do The New York Times chamou às suspensões "questionáveis e infelizes". Nem o The Times nem o Ryan receberam qualquer explicação sobre a razão pela qual isto ocorreu. Esperamos que todas as contas dos jornalistas sejam restabelecidas e que o Twitter forneça uma explicação satisfatória para esta acção".

A CNN disse também que tinha pedido ao Twitter uma explicação sobre as suspensões e que reavaliaria a sua relação com a plataforma com base nessa resposta.