Ataques russos e inverno levam ucranianos a depender da lenha contra frio

Cada vez mais ucranianos dependem da lenha para aquecer as suas casas, face à infraestrutura energética danificada por ataques de mísseis e drones russos e ao avanço do inverno.

Quando a cidade oriental de Kramatorsk ficou sem abastecimento de gás, após o único gasoduto de Kharkov (norte) ter sido danificado nas hostilidades, Valentyn permaneceu calmo, sabendo que podia usar fogões a lenha para aquecer a sua casa.

Apesar dos ataques da artilharia russa e dos avisos de que poderia levar meses a restaurar o abastecimento de gás, não estava disposto a deixar a casa onde vivia há 60 anos e, tendo-se abastecido de lenha no verão, sentiu-se pronto para a estação fria, disse à agência EFE.

Embora Kramatorsk tenha retomado a receção de gás, a lenha virá sem dúvida a calhar à medida que os ataques russos continuarem a ameaçar as infraestruturas energéticas da Ucrânia e que o impacto dos fatores económicos também se fizer sentir.

Apesar de os preços do gás terem sido congelados pelas autoridades para reduzir o fardo já suportado pela população atingida pela guerra, a capacidade dos ucranianos para os pagar é limitada devido ao aumento do desemprego e à queda do poder de compra.

Em Lviv, no oeste do país, muitas casas ainda estão equipadas com fogões que datam do período entre guerras ou mesmo do Império Austro-Húngaro, que foram concebidos para queimar lenha, mas funcionaram a gás durante décadas.

Até à invasão russa, os vizinhos utilizavam principalmente radiadores elétricos ou caldeiras a gás mais eficientes para aquecer os seus apartamentos, mas agora, com apagões que duram horas e temperaturas abaixo de zero, um número crescente de lares está a redescobrir a utilidade destes fogões.

Os residentes de um edifício no centro de Lviv explicam à EFE que estes fogões aquecem muito mais depressa quando são abastecidos de madeira, que cortam e armazenam no sótão do edifício.

Embora os preços da lenha também tenham aumentado, em cerca de 50 a 60% ao ano em algumas regiões, as poupanças em relação ao consumo de gás ainda são significativas.

Para fazer face ao aumento da procura e para facilitar aos cidadãos a compra de lenha, o Estado criou uma plataforma centralizada com ofertas de empresas do setor florestal e madeireiro.

As empresas localizadas em zonas de combate não conseguiram manter o abastecimento devido à presença de minas nas florestas, pelo que as empresas do centro e oeste do país assumiram grande parte da responsabilidade.

Em Lviv, um metro cúbico de lenha custa entre 1.200 e 1.500 grivnas (31 a 38 euros).

As empresas municipais estão agora a armazenar os restos da poda e remoção de ramos e, na cidade ucraniana ocidental, mais de 100 árvores abatidas pela última tempestade serão utilizadas para aquecer "pontos de invencibilidade" criados para fornecer abrigo aos cidadãos afetados pelos apagões.

As autoridades lançaram também uma série de programas para assegurar que as pessoas nas zonas da linha da frente recebam gratuitamente pelo menos pequenas quantidades de lenha.

Em Izium e outras partes libertadas de Kharkov (norte), onde as infraestruturas foram gravemente danificadas, espera-se que cada família receba três metros cúbicos de lenha.

Contudo, este combustível é de pouca utilidade para os residentes de muitos dos edifícios de apartamentos urbanos onde existe apenas aquecimento centralizado, o que requer água a gás bombeada através de um sistema de tubagens.