União Europeia já chegou a acordo sobre o nono pacote de sanções à Rússia

Já há acordo entre os 27 sobre o nono pacote de sanções à Rússia.

Esta quinta-feira, o Conselho da União Europeia alcançou um entendimento sobre o agravamento de medidas contra Moscovo, como resposta à intervenção militar na Ucrânia.

De acordo com a agência Reuters, o novo pacote será formalizado através de um “procedimento escrito” esta sexta-feira.

Em causa estão medidas restritivas para mais 200 indivíduos e entidades e restrições no acesso das forças russas a 'drones'.

"Os embaixadores chegaram a um acordo de princípio sobre um pacote de sanções contra a Rússia como parte do apoio contínuo da UE à Ucrânia", anunciou na rede social Twitter a presidência checa do Conselho.

Neste que é o nono pacote de sanções à Rússia e o terceiro negociado pela presidência checa da UE, "deverá ser confirmado amanhã através de procedimento escrito", adianta Praga.

A aprovação foi feita numa reunião dos embaixadores dos Estados-membros, à margem de um Conselho Europeu em Bruxelas.

Com a adoção deste nono pacote de sanções, serão incluídos mais 200 indivíduos e entidades, incluindo as Forças Armadas, assim como empresas de Defesa ligadas ao Kremlin (Presidência russa), membros do Parlamento russo e do Conselho da Federação, ministros, governadores e partidos políticos.

Ao mesmo tempo, está prevista uma proibição à exportação de 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) para a Rússia ou para países terceiros que possam ter relações comerciais com Moscovo, incluindo o Irão, que tem sido acusado de fornecer este tipo de aeronaves às forças russas na Ucrânia.

Além disso, a UE quer impor novos controlos e restrições à exportação, particularmente para os bens de dupla utilização, como produtos químicos e componentes eletrónicos e informáticos.

Um total de 1.241 indivíduos e 118 entidades estão abrangidos na lista de sanções da UE, que abrangem congelamento de bens e proibição de viajar.Já há acordo entre os 27 sobre o nono pacote de sanções à Rússia.