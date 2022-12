Twitter suspende conta que rastreou avião privado de Elon Musk

Sweeney acordou na quarta-feira com uma mensagem do Twitter informando-o que @ElonJet tinha sido suspensa permanentemente. Mais tarde, a sua conta pessoal e outras contas de rastreio de jatos que ele geriu foram também encerradas pela empresa.

O Twitter suspendeu na quarta-feira, de forma permanente, uma conta que revelava a localização do jato privado do Elon Musk, apesar do empresário e proprietário desta rede social ter deixado a promessa que não o faria em nome do seu “compromisso com a liberdade de expressão”.

Depois de meses de avanços e recucos no processo de compra do Twitter, o empresário ficou a braços com a situação desta conta que rastreava e anunciava os movimentos do seu jato privado.

Há mais de um ano que Elon Musk tentava que Jack Sweeney eliminasse a conta. O jovem empreendedor chegou mesmo a dizer que o multimilionário lhe tinha oferecido cinco mil dólares para esse efeito.

O criador do @ElonJet, que diz ser grande admirador de Musk e da SpaceX, considerou, a determinada altura, ter sido "um pouco absurdo que o homem mais rico do mundo, que coloca foguetões no espaço e consegue fazer com que o carro se guie sozinho, tenha pedido a um adolescente, caloiro na faculdade, para parar de rastrear o seu avião".

O problema parece estar agora resolvido, apesar de Musk ter afirmado que não iria encerrar a conta por estar comprometido com a “liberdade de expressão”.

Para contornar a questão, o Twitter adotou restrições em torno da partilha de localização, que até agora não faziam parte das políticas da empresa.

À política de informação do Twitter foi agora acrescentada uma nova cláusula que proíbe a partilha de dados de localização em tempo real, declarando que, por questões de segurança, "removeremos quaisquer tweets ou contas que partilhem a localização ao vivo de alguém".