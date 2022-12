Peru a ferro e fogo. Embaixada de Portugal desaconselha deslocações no interior do país

A embaixada de Portugal no Peru desaconselha deslocações no interior do país devido à presente instabilidade política que "gera conflitos sociais" alertando sobre as dificuldades de intervenção nas zonas mais remotas.

"O poder das autoridades centrais nas zonas mais remotas é frágil, pelo que a capacidade de intervenção é limitada", indica a embaixada de Portugal esta quinta-feira em Lima através do portal diplomático.

A mesma nota, referindo-se à "presente instabilidade política", "desencoraja" a realização de viagens não essenciais, em particular por via rodoviária porque os bloqueios de estrada são frequentes.

"Caso se veja forçado a viajar, deve fazer-se acompanhar dos seus documentos e prever água e comida para eventuais distúrbios (como cortes de estrada ou manifestações, que podem bloquear a circulação por muitas horas)", indica o aviso.