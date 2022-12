Cuba admite aproximação nas relações bilaterais com EUA

O presidente de Cuba admite que foram dados "passos muito discretos" nas relações bilaterais entre Havana e Washington, apesar das sanções norte-americanas.

"Foram dados passos muito discretos, destinados a orientar a cooperação bilateral para o cumprimento dos acordos de migração e também noutras áreas prioritárias entre os dois países", disse Miguel Díaz-Canel, de acordo com o portal noticioso CubaDebate, citado pela agência de notícias Europa Press.

O líder cubano destacou a assistência técnica oferecida pelos EUA durante o incêndio num depósito de petróleo na zona industrial de Matanzas, bem como a ajuda material na sequência de um furacão em setembro.

"O nosso objetivo continua a ser promover laços mais amplos com esse país e o povo, que já inclui quase dois milhões de pessoas de origem cubana ou descendentes", acrescentou, antes de sublinhar que a vontade de construir uma "relação de respeito e mutuamente benéfica" é conhecida da administração de Joe Biden.

No entanto, Díaz-Canel salientou que o bloqueio económico continua a definir as relações bilaterais, usado "como uma arma de coação cruel, ilegítima e imoral" e que dificulta "o desempenho" da economia cubana.

"Com o apoio de dezenas de milhões de dólares do orçamento federal, (...) os EUA guiam, financiam e até treinam indivíduos para cometer atos violentos contra Cuba", criticou Díaz-Canel, ao prestar contas da administração deste ano no Palácio das Convenções de Havana.

Neste sentido, o dirigente lamentou que a economia cubana "esteja a atravessar uma situação complexa, devido ao efeito combinado da intensificação do bloqueio, da pandemia e da inflação internacional".