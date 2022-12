40 cidadãos portugueses retidos no Peru após fecho do aeroporto

O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante estar a “acompanhar de perto a situação dos cidadãos portugueses que se encontram retidos no Peru, devido à instabilidade política e social que aí se verifica”.

Em comunicado avança que “tem conhecimento de 40 cidadãos portugueses, que se encontram nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu), retidos devido ao encerramento dos aeroportos e da circulação rodo e ferroviária”.

A situação - refere o documento - é acompanhada através do Gabinete de Emergência Consular e da Embaixada de Portugal em Lima que “tem realizado todas as diligências possíveis junto das autoridades peruanas e mantido contactos com os portugueses e respetivas famílias, tendo em vista a sua saída, em segurança, do país”.

Segundo o MNE, todos os cidadãos “encontram-se em segurança e a Embaixada de Portugal em Lima tem mantido contacto constante com os próprios e respetivas famílias”.

“Uma vez que existem outros cidadãos da União Europeia (UE) no Peru, em idêntica situação, está em curso a articulação com os representantes diplomáticos dos demais países da UE no Peru, bem como com o Chefe da Delegação da União Europeia em Lima”, informa.