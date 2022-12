Rússia rejeita declarar cessar-fogo no Natal

O Kremlin rejeitou, esta quarta-feira, a possibilidade de declarar um cessar-fogo no período do Natal.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha pedido à Rússia a retirada das suas tropas até ao Natal, como um primeiro passo para um acordo de paz, mas questionado pelos jornalistas, Dimitry Peskov afastou esse cenário e disse que “nenhuma proposta foi feita nesse sentido por nenhuma das partes”.

“É um assunto que não está na agenda”, disse o porta-voz do Kremlim.

Peskov diz que não haverá paz com Kiev até que Zelensky aceite as “realidades” no terreno - a saber, o controle russo sobre quatro regiões ucranianas anexadas em setembro após os “referendos” denunciados como coercitivos e ilegais.

Analistas militares alertam que um impasse no inverno pode instalar-se, com combates ferozes, especialmente na região ucraniana oriental de Donetsk, onde as forças russas continuam a investir para capturar a cidade de Bakhmut.