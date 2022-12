Parlamento Europeu entrega Prémio Sakharov ao povo ucraniano

O Parlamento Europeu entrega esta quarta-feira o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento ao povo ucraniano pela sua resistência à invasão lançada pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano.

Numa cerimónia em Estrasburgo, França, a distinção será atribuída a quatro representantes do povo ucraniano: Yarosalv Bozkho, do Movimento de Resistência Fita Amarela, Oleksandra Matviychuk, fundadora do Centro de Liberdades Civis da Ucrânia, Ivan Fedorov, presidente eleito da câmara de Melitopol (sul), e Yulia Paievska, conhecida internacionalmente por ter fundado o serviço voluntário de ambulâncias “Taira’s Angels”.

Na mesma cerimónia, está prevista a intervenção por videoconferência do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Na véspera da cerimónia, num seminário também realizado em Estrasburgo, os representantes ucranianos insistiram que a luta do povo da Ucrânia não é por território, mas sim pela liberdade e pelos valores democráticos da Europa.

O Parlamento Europeu atribui anualmente, desde 1988, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a indivíduos ou organizações que se destacam pela sua contribuição para a defesa dos direitos humanos e da democracia.