Qatargate. Eva Kaili já não é vice-presidente do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu decidiu, esta terça-feira, retirar o cargo de vice-presidente a Eva Kaili, acusada e detida neste domingo, na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar no seio desta instituição. A decisão foi aprovada por 625 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções, representando uma dupla maioria de dois terços dos votos expressos e uma maioria dos deputados que compõem o Parlamento.

A votação foi realizada de acordo com o artigo 21 do Regimento do Parlamento, na sequência das investigações em curso na Bélgica envolvendo alguns membros e pessoal do Parlamento Europeu. A votação ocorreu por decisão da Conferência dos Presidentes (presidente do PE e líderes dos grupos políticos) no início da manhã desta terça-feira, que aprovou a decisão por unanimidade. Para esta tarde, por volta das 16h30, a Assembleia Plenária do PE realizará um debate sobre as suspeitas de corrupção do Qatar e a necessidade mais ampla de transparência e responsabilização nas instituições europeias. Na quinta-feira, por volta do meio-dia, votará uma resolução sobre o tema.