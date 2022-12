Portugal vai ajudar Ucrânia com geradores, aquecedores e lâmpadas

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, assegurou esta terça-feira que Portugal vai enviar geradores, aquecedores e lâmpadas LED para a Ucrânia, para contribuir para o novo mecanismo de coordenação da ajuda ao país sob ataque da Rússia.

A conferência "Solidários com a Ucrânia", organizada em Paris pelo Presidente francês Emmanuel Macron e em que Cravinho participou, criou o Mecanismo de Paris, para coordenação reforçada de ajuda internacional à Ucrânia, visando alocar a ajuda dada a este país com maior eficácia e melhor distribuição no terreno.

"Vamos contribuir para o novo mecanismo de coordenação com geradores, aquecedores e procurando corresponder a um pedido novo do Presidente Zelensky, que está a pedir 50 milhões de lâmpadas LED para reduzir o consumo de eletricidade, procuraremos corresponder a esse pedido. Portugal continuará a fazer a sua parte", garantiu o ministro português.

Assim, o Governo está agora a proceder à identificação de fornecedores portugueses de geradores para enviar para a Ucrânia, com 650 aquecedores prontos para partir já e mais mil euros por mês a partir de fevereiro, assim como lâmpadas LED que consomem menos e vão ajudar a Ucrânia a poupar energia.

O ministro lembrou ainda a promessa portuguesa de 250 milhões de euros de ajuda, montante "sem precedentes" para a escala portuguesa, com 30 milhões de euros adicionais para o apoio aos refugiados ucranianos que chegam à Polónia.

A iniciativa de Paris deverá permitir arrecadar mais de 400 milhões de euros em assistência a Kiev.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que interveio através de videoconferência, pediu aos 46 chefes de Estado e representantes presentes em Paris cerca de 800 milhões de euros para que o seu país consiga enfrentar o frio do inverno.

Este dinheiro servirá para a aquisição de gás, mas também para reparar os danos ao sistema energético pelos consecutivos bombardeamentos russos.