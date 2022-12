Moderna e Merck anunciam resultados positivos para vacina contra cancro da pele

Os laboratórios norte-americanos Moderna e Merck anunciaram hoje os resultados preliminares positivos para a sua vacina de RNA mensageiro em desenvolvimento contra o cancro de pele, quando tomada em combinação com um medicamento anticancerígeno.

Num ensaio com cerca de 150 pessoas com melanoma, a toma da vacina juntamente com o medicamento anticancerígeno Keytruda reduziu o risco de reaparecimento do cancro ou morte em 44%, em comparação com pessoas tratadas apenas com o medicamento.

"Pela primeira vez, demonstrámos o potencial do RNA mensageiro para ter impacto num ensaio clínico aleatório em melanoma", disse o chefe da Moderna Stephane Bancel.

Moderna e Merck, conhecidas como MSD fora da América do Norte, tencionam publicar em breve os resultados completos do ensaio, que ainda não foi objeto de revisão pelos pares, e lançar os chamados ensaios da fase 3 em 2023, envolvendo um número muito maior de doentes.

A tecnologia do RNA mensageiro provou ser fundamental na luta contra a pandemia da covid-19. A Moderna foi uma das primeiras farmacêuticas, juntamente com a Pfizer-BioNTech, a propor uma vacina contra a covid-19 utilizando o RNA mensageiro.

Esta tecnologia é considerada promissora na luta contra muitas outras doenças.

O medicamento anticancerígeno Keytruda está aprovado nos EUA.

A vacina contra o melanoma que está a ser desenvolvida é "personalizada, concebida e produzida com base na assinatura mutacional única" identificada no tumor do paciente, segundo Bancel.

No ensaio, os pacientes foram submetidos a uma cirurgia para remover o tumor antes de receberem o tratamento, até nove doses de vacina.

Cerca de 325.000 novos casos de melanoma foram diagnosticados em todo o mundo em 2020, diz a declaração.