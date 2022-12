Mau tempo faz estrada desabar entre Cáceres e Badajoz

De acordo com as autoridades, citadas pela agência EFE, a Extremadura vive uma situação muito complicada.

Estas imagens circularam esta manhã nas redes sociais como tendo sido filmadas em Elvas. As imagens foram também confundidas com as da via que ruiu em Monforte, no distrito de Portalegre.



Segundo a EFE, o Centro de Emergência e Cuidados Urgentes 112 da Extremadura recebeu um total de 484 chamadas entre as zero horas e 10h00 desta terça-feira devido a incidentes causados pela chuva.

As fortes chuvadas, o vento e a agitação marítima que começaram na segunda-feira devido à influência da depressão Efrain, mantêm-se esta terça-feira com avisos em 19 províncias espalhadas por sete comunidades autónomas numa parte do sul da península e nas Ilhas Baleares, bem como em Ceuta.

A Agência Meteorológica Estatal indica que existe um aviso laranja - risco significativo para atividades ao ar livre - para rajadas muito fortes de 90 km/h em Almería (na costa), precipitação persistente de pelo menos 80 litros por metro quadrado em 12 horas em Badajoz (planícies do Guadiana), Cáceres (Villuercas e Montánchez) e Toledo (Montes de Toledo), assim como ondas de quatro metros em Almería e Murcia.