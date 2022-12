Fundador da FTX acusado de fraude após detenção nas Bahamas

Os procuradores acreditam que o empresário defraudou também os credores da Alameda, fornecendo-lhes informações falsas e enganosas sobre o estado dos fundos de investimento.

"Enquanto gastou luxuosamente em escritórios e condomínios nas Bahamas, e afundou milhares de milhões de dólares de fundos de clientes em investimentos especulativos, o castelo de cartas de Bankman-Fried começou a desmoronar-se", é ainda referido pela SEC.

Na última semana, a FTX, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, avançou com um processo de insolvência nos Estados Unidos, com o abandono do diretor-executivo Sam Bankman-Fried da liderança da corretora que chegou a valer 32 mil milhões de dólares.

A saída de um número significativo de clientes, nas últimas semanas, levantou dúvidas quanto á saúde financeira da FTX, confirmada agora através da acusação que levou à detenção do empresário.