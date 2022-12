EUA disponíveis para fornecer a Kiev mísseis Patriot

Os Estados Unidos estão disponíveis para enviar à Ucrânia mísseis Patriot, após um apelo dos líderes de Kiev sobre a concessão de novos armamentos destinados a contrariar os ataques russos, indicaram hoje responsáveis oficiais em Washington.

A decisão deverá ser aprovada no final desta semana e anunciada até à próxima terça-feira, referiram os mesmos responsáveis citados pela agência noticiosa Associated Press (AP).

As duas fontes, que pediram anonimato, precisaram que os Patriot serão provenientes das reservas do Pentágono e enviadas via marítima para outro país.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pressionar os líderes ocidentais para o fornecimento de armamento mais sofisticado para as suas forças militares e em plena guerra com a Rússia. O envio da bateria de mísseis terra-ar Patriot permitirá reforçar os sistemas de defesa que o ocidente tem fornecido à Ucrânia para contrariar os ataques aéreos russos, e poderá implicar uma escalada do conflito.

No decurso de uma videoconferência na segunda-feira, Zelensky disse à anfitriã Alemanha e a outros líderes do G7, as sete potências industriais ocidentais, que o seu país necessitava de mísseis de longo alcance, tanques modernos, artilharia e baterias de mísseis e outros sistemas de defesa antiaérea de alta tecnologia para conter os ataques russos, dirigidos a infraestruturas cruciais e que deixaram milhões de ucranianos sem eletricidade e água.

Os líderes da Casa Branca e o Pentágono têm considerado prioritário o envio à Ucrânia de sistemas de defesa aérea adicionais, e os mísseis Patriot estavam a ser incluídos num novo pacote de armamento desde há algum tempo.