Três crianças morrem depois de caírem num lago gelado

Três crianças morreram no domingo, em Solihull, no Reino Unido, depois de caírem num lago gelado.



As três crianças, com 8, 10 e 11 anos, ainda foram retiradas da água, mas não foi possível reanimá-las, segundo as autoridades locais, citadas pela BBC.

Uma quarta criança, de seis anos, também caiu à água. Está hospitalizada, em estado considerado crítico.

A polícia e os serviços de socorro mantêm-se no local à procura de outras potenciais vítimas, dado que existia a indicação que, no local, estariam seis crianças.