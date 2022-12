Peru. Protestos contra nova Presidente fazem dois mortos

Duas pessoas morreram em manifestações contra a nova Presidente do Peru, Dina Boluarte, em Andahuaylas, cidade a 750 quilómetros de Lima, no sul do país, declarou o ministro do Interior, César Cervantes.

"Lamentamos a morte de duas pessoas e vários feridos nos confrontos. Peço à população que mantenha a calma", disse o ministro à rádio RPP, no domingo, pouco depois de um balanço da polícia ter registado um morto e cinco feridos.

A segunda vítima mortal foi identificada como Becam Romario Quispe Garfias, de 18 anos, indicou a Comissão de Coordenação dos Direitos Humanos (CNDDHH) peruana, na rede social Twitter.

As manifestações, realizadas em várias cidades do norte e sul do país pelo quarto dia consecutivo, exigem a demissão de Boluarte, que tomou posse na quarta-feira, depois de o Congresso ter afastado o antecessor Pedro Castillo, e eleições antecipadas.

Castillo tinha ordenado a dissolução do parlamento e o estabelecimento de um governo de emergência.

Dina Boluarte, que formou Governo no sábado, lamentou a existência de vítimas e reiterou o apelo ao diálogo, em mensagem difundida no Twitter.