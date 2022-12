“Guerra no Iémen matou, feriu ou mutilou mais de 11 mil crianças”

Mais de 11 mil crianças foram mortas, mutiladas ou feridas no Iémen desde 2015 – uma média de quatro por dia – e quase 4.000 foram recrutadas para a guerra que assola o país há mais de oito anos. Os números são avançados esta segunda-feira pela Unicef, Organização das Nações Unidas (ONU).

“Milhares de crianças perderam a vida e outras centenas de milhares correm o risco de morrer de doenças evitáveis ou de fome”, diz a diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, citada em comunicado.

A responsável pede uma ação humanitária urgente “porque os serviços básicos estão praticamente em colapso”.

“A renovação urgente da trégua seria um primeiro passo positivo que permitiria o acesso humanitário vital”, sinaliza, frisando que “apenas uma paz duradoura permitirá que as famílias reconstruam as suas vidas destroçadas e comecem a planear o futuro”.

Um cessar-fogo de dois meses, mediado pela Organização das Nações Unidas, entrou em vigor em 2 de abril deste ano, tendo depois sido renovado duas vezes e terminado em 2 de outubro.

O país mais pobre da Península Arábica tem sido devastado desde 2014 por um conflito entre os Houthis, rebeldes apoiados pelo Irão e forças pró-governo apoiadas por uma coligação militar liderada pela vizinha Arábia Saudita.

Dez milhões de crianças sem acesso a cuidados de saúde

De acordo com Organização das Nações Unidas, estima-se que “2,2 milhões de crianças no Iémen estejam gravemente desnutridas, incluindo cerca de 540.000 crianças menores de cinco anos que sofrem de desnutrição aguda grave e lutam para sobreviver, enquanto 9,2 milhões de crianças carecem de acesso a serviços, água potável e saneamento e 10 milhões não têm acesso adequado acesso aos cuidados de saúde”.

Segundo as estimativas, há atualmente dois milhões de crianças fora da escola, onde um em quatro estabelecimentos de ensino foi destruído ou praticamente danificado.

“A cobertura de vacinação está estagnada em todo o país, com 28% das crianças menores de um ano de idade sem as imunizações de rotina. Juntamente com a falta de acesso à água potável, as crianças correm um risco extremo de surtos regulares de cólera, sarampo, difteria e outras doenças evitáveis por vacinação”, alerta o organismo da ONU.

O conflito no Iémen eclodiu quando os rebeldes houthis ocuparam Sanaa e outras províncias do país, expulsado o presidente, Abdo Rabu Hadi, atualmente exilado na Arábia Saudita.

Desde então, a Arábia Saudita e os seus aliados árabes intervêm militarmente neste conflito para tentar derrotar os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, e restituir o poder ao dirigente exilado.