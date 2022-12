Derrame obriga a fechar maior oleoduto entre EUA e Canadá

O derrame de 14 mil barris de crude em Mill Creek, no estado norte-americano do Kansas, levou a operadora do Keystone Pipeline System a fechar uma extensão do oleoduto que traz petróleo bruto do Canadá para as refinarias dos Estados Unidos.

A TC Energy do Canadá disse, no domingo, que ainda não determinou a causa da fuga registada na semana passada. E não deu uma data de quando o oleoduto retomará a operação.

Foram mobilizadas 250 equipas com camiões aspiradores para fazer a limpeza do rio e parar o óleo.

A Agência de Proteção Ambiental disse, em comunicado, no sábado: "A descarga foi contida e nenhuma água potável foi contaminada".

Nos últimos cinco anos, houve, pelo menos, três derrames significativos ao longo do Keystone Pipeline System, sendo este último o mais volumoso, de acordo com a Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos.

Os reguladores do oleoduto também notaram acidentes e violações no sistema Keystone em 2011, 2016 e 2020. A segurança do oleoduto tem vindo a ser investigada pelas autoridades.

Muitas organizações ambientais querem que Joe Biden proíba qualquer nova infraestrutura de petróleo e gás em terras públicas.