Teerão diz que mantém contenção face a tumultos contra o regime

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou esta sexta-feira que as autoridades adotaram "máxima contenção face aos tumultos", respondendo desta forma à indignação de países europeus após a primeira execução de um homem envolvido em protestos.

No Irão têm ocorrido manifestações constantes pela morte, no dia 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que tinha sido presa pela polícia por infrações ao código de vestuário obrigatório pela República Islâmica e que obriga as mulheres a usarem o véu em público.