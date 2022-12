Que países lideram a lista dos maiores violadores dos direitos humanos?

O Conselho dos Direitos Humanos na ONU fez uma lista dos países que menos respeitam os direitos humanos. A situação é mais crítica na Coreia do Norte, na Síria, no Irão, no Afeganistão, no Iraque e na Arábia Saudita.

Para a elaboração deste ranking são considerados vários fatores, um dos principais é o tratamento dado pelo governo aos seus cidadãos.

A lista é liderada pela Coreia do Norte com “uma longa história de violações dos direitos humanos”, a ONU acredita que o regime do país cometeu extermínios, assassinatos, escravatura, tortura, entre outros.

A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre Direitos Humanos na Coreia do Norte concluiu que "o regime de Kim [Jong-un atualmente no poder, mas também os regimes liderados pelo seu pai e avô] cometeu crimes contra a humanidade incluindo extermínios, assassinatos, escravatura, tortura, violações, abortos forçados e outras formas de violência sexual, perseguições por motivos políticos, religiosos, raciais e de género e transferências forçada de populações".

Além disso, Pyongyang mantém campos de prisioneiros onde os detidos são deixados à fome até morrerem, forçados a trabalhar em situações perigosas e sujeitos a violência sistemática, além de realizar com frequência execuções públicas como forma de intimidar, sobretudo os que tentam fugir do país.