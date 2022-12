Putin diz que o exército russo vai continuar a atacar infraestruturas de energia ucranianas

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira que o exército russo vai continuar a visar infraestruturas de energia ucranianas, cujos ataques já obrigaram Kiev a enormes cortes de energia e água.

“Sim, estamos a fazer isso, mas quem é que começou?”, questionou Putin, à margem de uma cerimónia de entrega de medalhas no Kremlin, justificando os ataques como uma resposta à explosão que afetou a ponte da Crimeia, construída pela Rússia, e a outros ataques de Kiev contra alvos russos.

Vladimir Putin acusou o Estado ucraniano de ter “destruído as linhas de energia da central nuclear em Kursk”, uma região russa na fronteira com a Ucrânia, e de “não fornecer água” ao reduto separatista pró-russo de Donetsk, no leste do país.

“Não fornecer água a uma cidade de um milhão de habitantes é um ato de genocídio”, criticou o líder russo, acusando os países ocidentais de fecharem os olhos a essas ações das autoridades ucranianas.

Putin realçou que, assim que surge resposta do lado russo, começa-se a espalhar “o clamor” por “todo o universo”.

“Isso não nos vai impedir de cumprir as nossas missões de combate”, acrescentou.

Desde o ataque à ponte da Crimeia, em outubro, a Rússia tem disparado mísseis contra infraestruturas civis de energia, privando milhões de ucranianos de energia, até mesmo de água e aquecimento à medida que o inverno se aproxima e as temperaturas negativas se fazem sentir.