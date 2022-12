Zelensky eleito Personalidade do Ano pela revista "Time"

O presidente ucraniano foi eleito Personalidade do Ano pela revista "Time". "Personalidade do Ano 2022 da Time: Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia", lê-se na publicação no Twitter da revista.

"Por provar que a coragem pode ser tão contagiosa quanto o medo, por estimular pessoas e nações a se unirem em defesa da liberdade, por lembrar o mundo da fragilidade da democracia - e da paz -, Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia são a Personalidade de 2022 da Time", afirma a publicação.



Zelensky, 44 anos, tem sido o rosto do país desde a invasão russa, em fevereiro deste ano. Volodymyr Zelensky não tinha qualquer experiência como político quando foi eleito para a Presidência da Ucrânia, em 2019. Até aí, era conhecido como ator e comediante.

No artigo da revista que justifica a escolha de Zelensky, lê-se que habitualmente esta eleição é complicada, mas que, este ano, foi bastante mais simples.

"Quer a batalha da Ucrânia nos encha de esperança ou medo, Volodymyr Zelensky galvanizou o mundo de uma forma que não se via há décadas", acrescenta a publicação.

Em 2021, o empresário Elon Musk foi a "Personalidade do Ano" para a mesma publicação.