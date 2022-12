Presidente do Peru detido após tentativa fracassada de golpe de Estado

O Presidente do Peru foi detido esta quarta-feira, após a dissolução do parlamento do país que iria debater a destituição do Chefe do Estado.

Durante uma comunicação ao país, Pedro Castillo anunciou a decisão de "dissolver temporariamente o Congresso da República e estabelecer um governo excecional de emergência", além de convocar eleições para um novo Congresso com poderes constituintes para redigir uma nova Constituição em um período não superior a nove meses, logo que possível.

Horas depois deste anúncio, o presidente do Supremo Tribunal do Peru declarou que Castillo já não por ter tomado uma decisão inconstitucional que, segundo aquela instância judicial, anula a autoridade do Chefe do Estado.

Esta quarta-feira, o parlamento peruano aprovou uma moção de censura contra o Presidente do país por "incapacidade moral", horas depois de Pedro Castillo ter anunciado a dissolução deste órgão e a criação de um "governo de emergência".

Os deputados votaram em sessão extraordinária a terceira moção de censura contra Castillo por "incapacidade moral permanente", que foi aprovada com 101 votos a favor, acima dos 87 necessários. Dos 130 deputados, apenas alguns do partido Peru Livre votaram contra, noticiou a rádio peruana RPP.