Polónia aceita sistema de defesa aéreo Patriot oferecido pela Alemanha

O ministro da defesa da Polónia anunciou esta terça-feira que o país vai aceitar o sistema de defesa antimísseis Patriot oferecido pela Alemanha em novembro.

A oferta alemã foi feita depois de um míssil ter caído na Polónia, em meados de novembro, perto da fronteira com a Ucrânia, matando dois cidadãos polacos.

O ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, afirmou ter aceitado a oferta com "satisfação".

O que parecia ser uma oferta da Alemanha inicialmente ignorada pela Polónia criou tensões nas relações entre os dois países vizinhos, que são importantes parceiros comerciais e aliados nas Nações Unidas.

Mariusz Blaszczak disse, numa publicação no Twitter, que lamenta que a Alemanha não quisesse colocar o sistema Patriot na Ucrânia.

"Fiquei desapontado ao aceitar a decisão de rejeitar o apoio da Ucrânia", escreveu, defendendo que "colocar os Patriots no oeste da Ucrânia aumentaria a segurança dos polacos e ucranianos".

No entanto, disse que os dois lados estavam procedendo "com acertos relativos à colocação do sistema na Polónia e a conecta-lo com o sistema de comando" polaco.

A Alemanha disse que o sistema Patriot oferecido à Polónia fazia parte da defesa aérea integrada das Nações Unidas e apenas para ser implementado no território das Nações Unidas.