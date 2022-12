Guerra na Ucrânia. Comissão Europeia anuncia nono pacote de sanções à Rússia

Numa mensagem divulgada no Twitter, Von der Leyen defende que “os oito pacotes de sanções que aprovámos até agora estão a morder e muito, e agora estamos a aumentar a pressão, com um nono pacote”, com o objetivo de apertar o cerco à economia russa e, com isso, punir o Kremlin pela “morte e devastação que continua a trazer à Ucrânia”.

“A Rússia está deliberadamente a visar as populações e as infraestruturas civis, com o objetivo de paralisar a Ucrânia no início do Inverno”, acrescentou a presidente da Comissão.

Na área financeira, a lista de sanções passa a incluir mais três instituições, onde se incluem o Banco Regional de Desenvolvimento Russo.

O reforço das sanções chega, também, ao universo dos media: a Comissão tenciona bloquear o sinal de mais quatro canais televisivos russos, considerados agentes de propaganda do Kremlin.