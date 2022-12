Alemanha. Detidas 25 pessoas suspeitas de prepararem ataque armado contra o Estado

Pelo menos 25 pessoas foram detidas, esta quarta-feira de madrugada, numa operação da polícia alemã contra grupos terroristas de extrema-direita. Planeavam ataques armados contra vários organismos e instituições estatais.

As autoridades dizem que se trata de membros de uma organização terrorista doméstica, que tinha como objetivo derrubar o Governo alemão.

Entre os detidos estão membros de extrema-direita que planeavam invadir o parlamento alemão, o Reichstag, e tomar o poder.

Segundo a BBC, que cita a Procuradoria-geral da Alemanha, cerca de três mil agentes fizeram buscas em 130 locais em 11 dos 16 estados da Alemanha contra militantes do movimento extremista 'Reich Citizens'.

Entre os detidos contam-se os dois líderes: Heinrich XIII PR e Rüdiger v. P. que estão acusados de fundar no ano passado uma “organização terrorista com o objetivo de derrubar a ordem estatal existente na Alemanha e substituí-la por sua própria forma de estado, que já estava em vias de ser fundada”.

Estava a ser “planeado um ataque armado a órgãos constitucionais”



Vinte e dois alemães foram detidos sob suspeita de “filiação numa organização terrorista”. Três outras pessoas, incluindo um russo, são suspeitas de apoiar a organização.

Uma pessoa foi detida na cidade austríaca de Kitzbuehel e outra na cidade italiana de Perugia.

O ministro da Justiça, Marco Buschmann, escreveu no Twitter que estava a “acontecer uma grande operação antiterrorista” e que que estava a ser “planeado um ataque armado a órgãos constitucionais”.

Segundo o procurador federal, o grupo estava a planear um golpe violento desde novembro de 2021.

Do grupo farão parte também ex-membros das forças armadas, como ex-soldados de elite de unidades especiais.

A emissora pública ZDF acrescenta que um ex-membro de extrema-direita da câmara baixa do parlamento, o Bundestag, também fazia parte do complô e estava alinhado para ser instalado como ministro da Justiça do grupo.