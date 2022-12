Zelensky reafirma que não assinará acordo de paz com a Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou nesta terça-feira a sua recusa em assinar um acordo de paz com a Rússia, alegando que o líder russo, Vladimir Putin, acabará por violar o compromisso, citando um exemplo de 1994.

Zelensky lembrou o exemplo do Memorando de Budapeste de 1994, no qual a Ucrânia renunciou a ficar com armas nucleares da extinta União Soviética em troca de o Estado russo respeitar a soberania e o território da Ucrânia.

Segundo o Presidente ucraniano, a assinatura do referido tratado, em 05 de dezembro, há 28 anos, “dá resposta a muitas das questões atuais” sobre a Rússia, razão que leva a Ucrânia a reiterar a sua recusa em “assinar algo com esses terroristas”, cujos militares voltaram a atacar o país na segunda-feira.

Uma vaga de mísseis russos atingiu na segunda-feira alvos em toda a Ucrânia, incluindo instalações de infraestrutura de energia, forçando a empresa estatal Ukrenergo a realizar cortes de energia de emergência.