Reino Unido. Mais um ovo atirado na direção do rei Carlos III

Ainda não passou um mês sobre o último incidente e o Rei Carlos III voltou, de novo, a ser alvo de um ovo, esta terça-feira, 6 de dezembro, durante um passeio pelo St. George's Square, em Luton, Inglaterra.

De acordo com a imprensa internacional, um homem, na casa dos 20 anos, arremessou um ovo na direção de Carlos III, com a intenção de o atingir.

As autoridades prenderam o homem, que foi levado para interrogatório.

A equipa de segurança do monarca imediatamente o afastou da multidão para uma área reservada. Mais tarde, o filho da rainha Isabel II voltou a juntar-se ao público para prosseguir com os cumprimentos.

No início de novembro, Carlos III e a rainha consorte, Camilla, tinham sido igualmente alvo de um ataque inopinado, no decorrer de uma visita a York, no Norte de Inglaterra.

Foi por pouco que o casal escapou ao arremesso de vários ovos, atirados por um popular, enquanto cumprimentava a população.

Antes de ser conduzido pela polícia, o ativista gritou: "Este país foi construído sobre o sangue de escravos".