Ficar sem carro por ultrapassar o limite de velocidade? Vai acontecer na Áustria

Os condutores austríacos que forem apanhados a conduzir em grande excesso de velocidade vão ficar com as suas viaturas apreendidas e até leiloadas. O objetivo do Governo é dissuadir os aceleras.

A alteração na legislação, anunciada pela coligação entre conservadores e verdes, visa endurecer as leis e aproximar o país de outros, como Alemanha e Suíça.

Segundo as autoridades, embora a maioria dos condutores nunca se tenha apercebido de corridas ilegais e outros excessos de velocidade, estas têm provocado mortes, inclusive entre espectadores inocentes.

“As velocidades de que estamos a falar não permitem que ninguém tenha completamente o controlo do carro, tornando-o numa arma incontrolável e um perigo para pessoas inocentes, afirmou a ministra dos Transportes, Leonore Gewessler, dos Verdes, em conferência de imprensa, citada pela agência Reuters.

Com base no novo plano do Governo, qualquer pessoa que seja apanhada a conduzir a 60 quilómetros por hora acima do limite de velocidade dentro das localidades (onde o limite é 50 quilómetros por hora) ou a 70 quilómetros por hora acima do limite estabelecido fora das localidades (onde se pode ir até 130 quilómetros por hora), terá o carro apreendido até duas semanas.

Mais tarde, a viatura pode ser leiloada.