Antigo Presidente do Irão apoia causa dos manifestantes

O antigo Presidente Mohammad Khatami apela ao regime do Irão que faça cedências aos manifestantes “antes que seja tarde demais”.



Mohammad Khatami, de 79 anos, comentou publicamente os protestos das últimas semanas no Irão e colocou-se ao lado de quem pede mais liberdades e democracia.

O antigo líder diz que o “belo slogan” utilizado pelos manifestantes “Mulheres, Vida, Liberdade” mostra que a sociedade iraniana está a encaminhar-se para um futuro melhor.

Khatami também critica a detenção em massa de estudantes pelas forças de segurança durante os protestos das últimas semanas.

Os comentários do antigo Presidente constam de um comunicado para assinalar o Dia do Estudante, que se assinala na quarta-feira.

As manifestações no Irão foram desencadeadas pela morte da jovem Mahsa Amini, após ser detida pela "Polícia da Moralidade", por alegado uso incorreto do véu islâmico.



Pelo menos 473 manifestantes e 61 polícias foram mortos nos protestos e mais de 18 mil foram detidos, de acordo com dados da agência HRANA.