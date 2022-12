Explosões em duas bases militares na Rússia conduzem a renovados ataques à Ucrânia

Cidadao

05 dez, 2022 Lisboa 14:18

Para já, é por os NASACAMS e Iris-T oferecidos, a fazer o que lhes compete que é abater esses mísseis Ivans. Depois é continuar a atacar as bases de onde saem esses bombardeiros e lançar uma ataque naval com drones aquáticos, à esquadra russa do Mar Negro. Não deixem os russos em paz nem os deixem convencer-se que podem atacar à vontade, que não vão ter retaliação. Quando a destruição chegar também ao território russo, os russos vão perceber não só que os ucranianos não se rendem com Invernos mais ou menos frios, como continuam a ripostar e as negociações à lá Moscovo, são papel para usar na retrete.