Embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu dois envelopes suspeitos

A embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu hoje à tarde dois envelopes suspeitos, tendo chamado a PSP que está no local com meios da Unidade Especial de Polícia, adiantou à Renascença fonte policial.

A embaixada da Ucrânia em Lisboa confirmou que chamou a Polícia de Segurança Pública depois de ter identificado “correspondência suspeita”.



O alerta foi dado cerca das 15h00 e pelas 17h00 estavam no local equipas da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança Subsolo, para despiste dos envelopes suspeitos.

O trânsito na Avenida das Descobertas, onde se encontram várias embaixadas, está cortado e no local estão meios da PSP a garantir perímetro de segurança.



"A circulação será restabelecida assim que se encontrem reunidas as condições necessárias", disse à Renascença o porta-voz da PSP, Nuno Carocha.



Mais embalagens detetadas em Espanha

A polícia espanhola intercetou mais três embalagens com olhos de animais destinadas a representações diplomáticas da Ucrânia em Espanha.

Os pacotes tinham como destinatário a embaixada em Madrid e os consulados em Barcelona e em Málaga, segundo fontes policiais citadas pela imprensa.

As encomendas com olhos de animais foram intercetadas esta segunda-feira pelos serviços de segurança dos Correios.

As embalagens foram analisadas por peritos e não continham substâncias explosivas.

De acordo com um porta-voz do Governo ucraniano, são já 21 as ameaças recebidas por representações diplomáticas em 12 países.