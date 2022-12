​Colômbia. Três mortos e 20 desaparecidos em deslizamento de terras

Um deslizamento de terras no distrito colombiano de Risaralda, este domingo, provocou, pelo menos, três mortos e 20 estão desaparecidas.

O Presidente Gustavo Petro escreveu na rede social twitter que "desde muito cedo fizeram todos os esforços possíveis para resgatar com vida as pessoas sepultadas pelo deslizamento de terras de Pueblo Rico".

"Nove pessoas foram resgatadas, três morreram e calcula-se que faltam 20 pessoas por localizar. É uma tragédia", lamentou.

Uma das vítimas será uma rapariga de sete anos, indicou a agência noticiosa Efe.

Um autocarro de transporte de passageiros que saiu de Cali com destino aos municípios de Condoto e Quibdó, no departamento de Chocó (oeste), ficou soterrado com, pelo menos, 31 passageiros após um deslizamento perto de Santa Cecilia, zona rural do município de Pueblo Rico.

Por sua vez, o governador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo, indicou que desde a madrugada de domingo decorrem operações de resgate em Pueblo Rico.

"Em conjunto com a Coordenação departamental de gestão do risco e organismos de socorro estamos na zona para liderar o Posto de comando unificado [PMU] e colocar todas as nossas capacidades para salvar vidas", referiu.

Os trabalhos de resgate na zona foram dificultados pelas condições climatéricas, com chuvas contínuas que provocaram novos deslizamentos de terras.