Pelo menos oito mortos e 12 feridos em confrontos entre narcotraficantes no México

Pelo menos oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas em confrontos entre grupos de narcotraficantes no noroeste do México, disseram as autoridades.

A Secretaria de Segurança Pública em Sonora (SSPS) indicou, no sábado, que os confrontos começaram na Baja California e que houve pelo menos dois confrontos entre os pistoleiros.

“No local do confronto, as forças estatais e os membros das forças de segurança apreenderam um número significativo de veículos, armas, equipamento tático, munições e detiveram três pessoas, que foram entregues à Procuradoria-Geral da República” mexicana, disse o SSPS.

Num primeiro tiroteio, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas e “em acontecimentos subsequentes, mas aparentemente relacionados com os primeiros, cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas”, acrescentou.

Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ouvir os disparos de espingardas de assalto e explosões, além de ver pelo menos 15 camionetas blindadas, muitas delas fortemente armadas com pessoas fortemente armadas a entrar na zona de conflito.

Habitantes da região, na fronteira com o estado norte-americano do Arizona, afirmaram que os confrontos foram desencadeados por um conflito entre duas células do mesmo cartel de Sinaloa, “Los Chapitos” e “Los Rusos”, ligados a Ismael “El Mayo” Zambada, em luta pelo controlo do mercado de contrabando de drogas, armas, dinheiro e pessoas entre o México e os Estados Unidos.

Os primeiros confrontos ocorreram na comunidade rural conhecida como Estación Coahuila ou Kilómetro 57, na Baja California, mas continuaram até à cidade de Luis B. Sánchez em San Luis Río Colorado, para onde foram levados para hospitais todos os feridos e detidos, sob vigilância do exército e da Guarda mexicanos.

As forças de segurança chegaram à região para reforçar as operações, levando os residentes na região a refugiar-se em casa.

O México registou 33.308 homicídios em 2021, depois de ter contabilizado 34.554 em 2020 e 34.690 em 2019.